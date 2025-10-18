Los muertos por la ofensiva israelí en Gaza superan los 68,000

Jerusalén, Israel.

Sanidad sumó en total 149 muertos al cómputo total, esos 120 desaparecidos y otras 29 defunciones registradas a lo largo del jueves y el viernes los hospitales de Gaza.

El número total de muertos causados por la ofensiva de Israel en Gaza subió este sábado a 68.116, según el recuento del Ministerio de Sanidad de la Franja , tras añadir a 120 personas que figuraban como desaparecidas de las que corroboró su defunción.

De estos, 23 fueron cuerpos recuperados entre escombros y de lugares de difícil acceso, dos fueron personas que fallecieron a causa de sus heridas y cuatro son gazatíes muertos en ataques israelíes, a pesar del alto el fuego.

"Se han añadido 120 a las estadísticas acumulativas de fallecidos, cuyos datos fueron completados y aprobados por el Comité Judicial", indicó el ministerio.

El comité, según explicó con anterioridad un funcionario de Sanidad a EFE, es el encargado de revisar las denuncias por desaparición que familiares y allegados envían al ministerio sobre sus seres queridos.

Sanidad denunció además que el Ejército israelí ha matado a 27 personas (sin incluir los once fallecidos de un ataque el viernes a un minibús de desplazados) desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza, el 10 de octubre.