Hamás llama a los mediadores a asegurar que se cumple el acuerdo de alto el fuego en Gaza

Jerusalén, Israel.

El grupo islamista Hamás llamó este viernes a los mediadores y garantes del acuerdo de alto el fuego en Gaza a "completar su función de seguimiento" de la implementación de lo pactado en algunos de los aspectos que Israel aún no ha cumplido. Entre ellos destacó "la entrada de ayuda (humanitaria) en las cantidades requeridas, la cobertura de todas las necesidades básicas de los ciudadanos de la Franja de Gaza, la apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones a los ciudadanos y la labor de reconstrucción urgente", recogió un comunicado de Hamás.

Los islamistas subrayaron también la necesidad de comenzar a configurar "de inmediato" el "Comité de Apoyo Comunitario", la organización de 15 tecnócratas independientes para gestionar la Gaza de la posguerra aprobada por las distintas facciones palestinas en el marco del acuerdo de alto el fuego. Hamás urgió así su creación para "que inicie su labor de administración de la Franja de Gaza y complete la retirada de las fuerzas de ocupación (israelíes) a los lugares acordados". La organización, que gobierna en Gaza, reclamó un mayor acceso de ayuda humanitaria mientras los hospitales del enclave y su población continúan desabastecidos. El Ejecutivo gazatí anunció el jueves que el día anterior 480 camiones con ayuda humanitaria entraron a Gaza, tres con gas para cocinar y seis con combustible. Sin embargo, ya entonces el Gobierno apuntó que "las cantidades que han entrado son muy limitadas y no cubren ni el mínimo de las necesidades de vida y humanitarias" de la población.