  1. Inicio
  2. · Mundo

Lindsay Clancy se enfrentará a un nuevo juicio a finales de marzo

Por ahora, la Fiscalía no ha avanzado; si seguirá adelante con los cargos de asesinato en primer grado u optará por otros menores en el proceso previsto para el próximo año

  • Actualizado: 16 de noviembre de 2026 a las 10:46 -
  • Agencia EFE
Lindsay Clancy se enfrentará a un nuevo juicio a finales de marzo

El caso contra Lindsay Clancy, acusada de matar a sus tres hijos en la vivienda familiar de Duxbury, Massachusetts, se convirtió en uno de los procesos judiciales que más debate ha generado en Estados Unidos.

Nueva York. El juez estadounidense William Sullivan citó este lunes a Lindsay Clancy, acusada de matar a sus tres hijos pequeños en 2023, a un nuevo juicio para el 29 de marzo de 2027, tras declararse nulo el proceso anterior, según informaron varios medios.

El magistrado decidió durante una audiencia en el Tribunal Superior del Condado de Plymouth, en el estado de Massachusetts, que Clancy sea juzgada de nuevo seis meses después de que se diera por terminado el primer litigio luego de que el jurado no pudiera llegar a un veredicto unánime.

La semana pasada, el magistrado se opuso a la petición de la defensa para desestimar los cargos contra Clancy.

Además, la defensa solicitó una investigación sobre un miembro del jurado al que acusa de haber impedido alcanzar el veredicto unánime, mientras que la Fiscalía pidió al juez que imponga una orden que limite las comunicaciones públicas del proceso para evitar un posible sesgo.

Por ahora, la Fiscalía no ha avanzado si seguirá adelante con los cargos de asesinato en primer grado u optará por otros menores en el proceso previsto para el próximo año.

¿Maldad o enfermedad mental? La verdad detrás del caso de Lindsay Clancy

Según recoge ABC News, Jennifer Sprague, una de las fiscales, defendió que Clancy debería volver a ser juzgada por un jurado, lo que podría sugerir que se mantendrá la acusación porque las condenas por otros delitos menores no se deciden con un jurado.

La última audiencia previa al juicio se celebrará el 18 de marzo. Clancy, una exenfermera de 36 años, fue acusada de estrangular a sus hijos Cora, de cinco años; Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses, en enero de 2023, en su vivienda de Duxbury (Massachusetts), tras lo que intentó suicidarse y quedó parcialmente paralizada.

La defensa argumentó que sufrió psicosis posparto. EFE

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias