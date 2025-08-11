Inundaciones revelan en Texas huellas de dinosaurio

Texas, Estados Unidos.

Un voluntario que ayudaba a limpiar los escombros dejados por las inundaciones del mes pasado en Texas (EEUU), que se saldaron con al menos 135 muertos, halló 15 huellas de dinosaurio de hasta 115 millones de años de antigüedad, según informaron las autoridades locales.

"Las huellas, que son inequívocamente de dinosaurios, fueron dejadas por dinosaurios carnívoros similares al Acrocanthosaurus, un carnívoro bípedo de aproximadamente 35 pies de largo (unos 10,6 metros)", dijo el paleontólogo de la Universidad de Texas en Austin, Matthew Brown, al medio CNN.

Según el experto, la edad estimada de las huellas oscila entre 110 y 115 millones de años y tienen una longitud de entre 45 y 50 centímetros.