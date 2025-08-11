  1. Inicio
  2. · Mundo

Inundaciones revelan en Texas huellas de dinosaurio

La crecida del agua removió la tierra suficiente para dejar al descubierto huellas de dinosaurio de hasta 100 millones de años.

  • 11 de agosto de 2025 a las 11:27 -
  • Agencia EFE
Inundaciones revelan en Texas huellas de dinosaurio

Voluntarios durante las labores de limpieza tras las devastadoras inundaciones en Texas.

 EFE/DUSTIN SAFRANEK
Texas, Estados Unidos.

Un voluntario que ayudaba a limpiar los escombros dejados por las inundaciones del mes pasado en Texas (EEUU), que se saldaron con al menos 135 muertos, halló 15 huellas de dinosaurio de hasta 115 millones de años de antigüedad, según informaron las autoridades locales.

"Las huellas, que son inequívocamente de dinosaurios, fueron dejadas por dinosaurios carnívoros similares al Acrocanthosaurus, un carnívoro bípedo de aproximadamente 35 pies de largo (unos 10,6 metros)", dijo el paleontólogo de la Universidad de Texas en Austin, Matthew Brown, al medio CNN.

Según el experto, la edad estimada de las huellas oscila entre 110 y 115 millones de años y tienen una longitud de entre 45 y 50 centímetros.

Las huellas quedaron expuestas tras las inundaciones en el centro de Texas.

Las huellas quedaron expuestas tras las inundaciones en el centro de Texas.

 (Travis County)

El hallazgo se produjo el lunes de la semana pasada en el condado de Travis, cuando un voluntario limpiaba los escombros de las inundaciones que azotaron el estado a principios de julio.

La subida del agua, que arrasó viviendas y arrancó árboles, removió también la tierra suficiente para dejar a la vista las pisadas de dinosaurio.

Tragedia en Texas: Campamento Mystic confirma la muerte de 27 niñas e instructores

El descubrimiento de huellas de dinosaurio en el centro de Texas es relativamente frecuente debido a las formaciones geológicas, compuestas principalmente por calizas, lutitas y areniscas, que favorecen la preservación.

Ahora, el objetivo de los conservacionistas es evitar que las huellas sean borradas por la maquinaria pesada o los voluntarios que trabajan en la limpieza de los escombros, por lo que instaron a las autoridades locales a señalizar la zona, indicó Brown.

Las nuevas pisadas fueron halladas a alrededor de 300 kilómetros del Parque Estatal Dinosaur Valley, donde se ubican numerosas huellas de terópodos y saurópodos de 113 millones de años de antigüedad. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias