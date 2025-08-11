  1. Inicio
Trump despliega la Guardia Nacional en Washington para contener la violencia

El mandatario estadounidense también ordenó el control federal de la Policía de Washington.

  • 11 de agosto de 2025 a las 10:09 -
  • Agencia EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a miembros de su gabinete en la Casa Blanca.

 EFE/Yuri Gripas
Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que el Gobierno federal tomará el control de la Policía de Washington D.C. y activará las tropas de la Guardia Nacional como parte de una campaña para controlar el crimen y "restablecer el orden público" en la capital.

"Invoco oficialmente la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, y pongo al Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C. bajo control federal directo", dijo el mandatario en una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto a miembros de su gabinete.

Esta cláusula de la llamada Home Rule Act, que gobierna la autonomía de Washington desde 1973, otorga al presidente la facultad de asumir el control de emergencia de la Fuerza de Policía Metropolitana en circunstancias específicas.

El presidente estadounidense declaró una "Emergencia de Seguridad Pública", puso a la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia bajo el control de la Fiscal General, Pam Bondi, y nombró de manera interina al director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, el comisario de policía de la ciudad.

Trump indicó que dentro de esta "acción histórica para rescatar la capital nacional del crimen, el derramamiento de sangre y el caos", también estará "desplegando a la Guardia Nacional para ayudar a restablecer el orden público y la seguridad" en la urbe, algo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que ya estaba en marcha.

Especificó que inicialmente las autoridades locales y federales "serán apoyados por 800 guardias nacionales de D.C. que se pondrán en acción", a los que se unirán "mucho más, si es necesario".

"Es el día de la liberación para Washington D.C.", insistió, mientras adelantó - sin entrar en detalles- que también acabaría con los campamentos de personas sin hogar y que impondría mano dura a los "delincuentes juveniles que aterrorizan a la capital".

El neoyorquino advirtió que esta campaña para "liberar" y "embellecer" a Washington solo será el comienzo de una operación a nivel nacional para "retomar el control" de ciudades estadounidenses que, según dijo, están amenazadas por la violencia callejera y los inmigrantes indocumentados.

"No vamos a permitir que eso suceda. No vamos a perder nuestras ciudades por esto. Estamos empezando con fuerza en D.C. y vamos a limpiarla muy rápido, muy rápido, pero esto irá más allá", agregó el mandatario, que anunció que también limpiarán "la basura, los grafitis, la mugre y la suciedad" para dejar "reluciente" a la capital.

Medios locales ya habían reportado que el Pentágono alistaba tropas de la Guardia Nacional ante una orden inminente de Trump.

La semana pasada, el presidente ya anunció el despliegue de agentes federales en las calles de lo que considera una ciudad plagada de crímenes y que es muy permisiva con los delitos. EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

