Teherán. La moneda nacional iraní se desplomó este miércoles hasta un nuevo mínimo histórico, a casi nueve meses del inicio de la guerra y dos días después de que Estados Unidos anunciara nuevas sanciones contra las redes financieras de Irán, en medio de un repunte de los incidentes marítimos en Ormuz. El rial iraní llegó a cambiarse hoy a 2.900.000 unidades por dólar en el mercado no oficial, según cotizaciones confirmadas por EFE en casas de cambio de Teherán, lo que supone una depreciación del 8,2 % en apenas tres días. La caída de la moneda iraní, que ha perdido un 74,3 % de su valor frente al dólar desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, se ha acentuado tras las sanciones del lunes contra las redes financieras que facilitan el acceso del país a divisas extranjeras.

EE.UU., que mantiene un bloqueo naval contra Irán y fuertes restricciones a su comercio exterior, sancionó a más de una veintena de entidades y varios individuos vinculados al sistema bancario “en la sombra” iraní, incluido el Centro de Intercambio de Divisas y Oro, en el marco de la operación ‘Paria Económico’, lanzada en agosto para intensificar el aislamiento económico de Teherán. El presidente del Banco Central iraní, Abdolnaser Hemmati, restó importancia el martes a las sanciones al considerar que Washington ha agotado sus opciones para imponer nuevas restricciones y defendió que el centro de intercambio es una plataforma de registro de transacciones que opera de forma transparente y no clandestina. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse