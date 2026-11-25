Washington. Nidal Hasan, el exmilitar estadounidense condenado por la matanza de 2009 en la base militar de Fort Hood (Texas), presentó este martes una moción judicial para suspender su ejecución por fusilamiento, prevista para el próximo 3 de diciembre, mientras prepara un recurso ante la justicia federal que podría retrasar el cumplimiento de la sentencia. Hasan, de 56 años, condenado por matar a 13 personas y herir a otras 32 en el ataque, busca presentar una petición de ‘habeas corpus’, un procedimiento que permite solicitar a los tribunales federales que revisen la legalidad de una detención o condena, según informaron medios locales.

La solicitud fue presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Kansas en un tribunal civil, después de que Hasan agotara las vías de apelación dentro del sistema de justicia militar. La organización sostiene que el condenado debe tener acceso a una revisión federal antes de que se ejecute una pena irreversible. El presidente estadounidense, Donald Trump, aprobó en octubre la sentencia de muerte y el Ejército fijó el fusilamiento para el 3 de diciembre a las 13.00 hora local en Fort Hood, coincidiendo aproximadamente con la hora en que se produjo el ataque.