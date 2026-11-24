Nueva York, Estados Unidos. Un jurado federal estadounidense declaró este martes a la tecnológica china Huawei culpable de diez delitos relacionados con el fraude, el robo de secretos comerciales y la evasión de sanciones a Irán tras un juicio en Nueva York. Huawei , una de los principales fabricantes mundiales de equipos de telecomunicaciones, fue absuelta de dos de los doce cargos que afrontaba, incluyendo el más grave, de conspiración para cometer crimen organizado, y obstrucción a la justicia, según medios locales. El veredicto del jurado, que llegó tras un juicio de una semana y otra semana de deliberaciones, declaró a la empresa culpable de los delitos de fraude bancario, fraude electrónico, violación de sanciones y conspiración para robar secretos comerciales, entre otros.

En un comunicado a los medios, Huawei celebró la absolución en el cargo de crimen organizado porque "confirma que las alegaciones carecen de base fáctica", e indicó que tiene intención de apelar la condena. El caso judicial se hizo público en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump , y fue ampliado posteriormente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante el juicio, los fiscales acusaron a Huawei de robar propiedad intelectual de tecnologías de EEUU como T-Mobile y Cisco y de engañar a las autoridades y el sistema financiero del país durante unas dos décadas, detalla The New York Times.

EEUU Alegó que Huawei y algunas filiales realizaron negocios en Corea del Norte pese a sus sanciones, y también que instalaron equipos de vigilancia que ayudaron a las autoridades de Irán a espiar a manifestantes durante las protestas antigubernamentales de 2009. El proceso supuso un nuevo capítulo en la larga disputa entre Estados Unidos y la tecnológica china, sometida a un creciente escrutinio de Washington en los últimos años y que desde 2019 tiene prohibido vender sus productos en el país. Los fiscales acusaron en 2019 a la compañía de utilizar una filial no oficial con sede en Hong Kong, Skycom, para vender equipos a Irán en violación de las sanciones estadounidenses.