EEUU acelera las redadas en Chicago con el envío de más agentes

Washington, Estados Unidos.

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso el acelerador en el operativo migratorio a gran escala en el área de Chicago con la llegada de más agentes de la Patrulla Fronteriza y la presencia de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, en una redada.

Noem publicó el martes un video en su cuenta de X de los operativos migratorios en los que el DHS habría sacado de las calles a “delincuentes violentos”.

En las imágenes se puede ver a Noem observando el arresto de un hombre que fue detenido en su vivienda en la madrugada del martes en una ubicación que no fue detallada.

“Estuve presente en Chicago hoy para dejar claro que no cederemos”, escribió la secretaria en su mensaje. “Nuestro trabajo apenas comienza”, agregó.

A la advertencia de Noem se suma la del comandante de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) Gregory Bovino, que este martes publicó un video en su cuenta de X en la que muestra múltiples vehículos de la Patrulla Fronteriza llegando a la ciudad acompañado con el mensaje: “¡Chicago, Ya llegamos!

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Bovino, que lideró la ofensiva migratoria en Los Ángeles implementada desde junio pasado, indicó que estarán en la ciudad para continuar la misión que habían comenzado en California.

La Operación "Midway Blitz" se centra actualmente en el área metropolitana de Chicago y sus suburbios. Activistas y residentes han multiplicado los avistamientos de agentes enmascarados y vehículos sin placas en barrios de concentración latina.