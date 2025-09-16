El juicio contra el presunto asesino de Charlie Kirk iniciará el 29 de septiembre

Utah, Estados Unidos.

Tyler Robinson, acusado del asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, escuchó con gesto impasible este martes la acusación en su contra que le fue leída en su primera audiencia ante una corte distrital del estado de Utah.

Durante la vista preliminar, el juez Tony Graf y la fiscalía de Utah acordaron que el inicio del juicio de Robinson, para el que se ha pedido la pena de muerte por asesinato con agravantes, tendrá lugar el próximo 29 de septiembre.

Además, el magistrado ordenó que se le asigne un abogado defensor público a Robinson, de 22 años, debido a que no cuenta con uno particular para ejercer su defensa.

Robinson compareció a la audiencia por medio de videollamada, vestido con un chaleco antisuicidio y solamente habló cuando se le pidió que se presentara ante el tribunal diciendo su nombre completo, Tyler James Robinson.

El acusado pareció escuchar atentamente la acusación leída por el juez Graf.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La acusación leída incluye siete cargos, entre ellos uno por asesinato agravado, dos por obstrucción a la justicia y dos por manipulación de un testigo.

Por su parte, Chad Grunander, jefe de la división criminal de la Oficina del Fiscal del Condado de Utah, notificó que su oficina acaba de presentar el aviso de que solicitará la pena de muerte.