El juicio contra el presunto asesino de Charlie Kirk iniciará el 29 de septiembre

Tyler Robinson escucha impasible los cargos que le imputan por asesinar a Charlie Kirk en su primera audiencia ante un juez.

  • 16 de septiembre de 2025 a las 16:38 -
  • Agencia EFE
Tyler Robinson compareció este martes a la audiencia judicial por medio de videollamada.

Utah, Estados Unidos.

Tyler Robinson, acusado del asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, escuchó con gesto impasible este martes la acusación en su contra que le fue leída en su primera audiencia ante una corte distrital del estado de Utah.

Durante la vista preliminar, el juez Tony Graf y la fiscalía de Utah acordaron que el inicio del juicio de Robinson, para el que se ha pedido la pena de muerte por asesinato con agravantes, tendrá lugar el próximo 29 de septiembre.

Además, el magistrado ordenó que se le asigne un abogado defensor público a Robinson, de 22 años, debido a que no cuenta con uno particular para ejercer su defensa.

Robinson compareció a la audiencia por medio de videollamada, vestido con un chaleco antisuicidio y solamente habló cuando se le pidió que se presentara ante el tribunal diciendo su nombre completo, Tyler James Robinson.

El acusado pareció escuchar atentamente la acusación leída por el juez Graf.

La acusación leída incluye siete cargos, entre ellos uno por asesinato agravado, dos por obstrucción a la justicia y dos por manipulación de un testigo.

Por su parte, Chad Grunander, jefe de la división criminal de la Oficina del Fiscal del Condado de Utah, notificó que su oficina acaba de presentar el aviso de que solicitará la pena de muerte.

El presunto asesino de Charlie Kirk revela su motivo para el ataque

Durante la primera audiencia, la fiscalía pidió al juez Graf una orden que prohiba a Robinson poder referirse o tener contacto con Erika Kirk, viuda del activista cercano al presidente Donald Trump.

Kirk, fundador de la organización conservadora Turning Point, se encontraba al frente de uno de sus habituales eventos de debate el pasado 10 de septiembre en la Universidad de Utah Valley, cuando recibió un disparo en el cuello que le costó la vida.

Su funeral será el próximo fin de semana y está previsto que cuente con la presencia de una gran base de seguidores y aliados, entre ellos el propio Donald Trump. EFE

