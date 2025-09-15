Denuncian redadas cerca de escuelas en Chicago

Chicago, Estados Unidos.

La presencia de múltiples vehículos sin marcar y de agentes enmascarados en Chicago y áreas aledañas supone el avance en esa ciudad de la operación migratoria a gran escala prometida por el Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, según denunciaron este lunes funcionarios electos y activistas.

La senadora estatal Karina Villa alertó este lunes sobre la presencia de las autoridades migratorias en el condado de DuPage, al oeste de Chicago.

En varios videos en sus redes sociales, la legisladora del Partido Demócrata dijo que su oficina y organizaciones defensoras de los inmigrantes recibieron informes sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a la hora que los niños se dirigían a la escuela.

En las imágenes, se pudo observar a Villa caminando por las calles de West Chicago alertando sobre la presencia de los agentes migratorios y pidiendo a la gente que se refugiara en sus casas.

Las autoridades escolares de esa área emitieron un protocolo de "seguridad y enseñanza" para las escuelas en respuesta a las actividades del ICE en la zona y así proteger a los estudiantes y padres, según informó CBS.