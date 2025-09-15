EEUU ataca otra embarcación con presuntos narcotraficantes venezolanos

Caracas, Venezuela.

Estados Unidos atacó este lunes una segunda embarcación en el mar Caribe que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos, anunció el presidente estadounidense, Donald Trump. "Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas identificados y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur", detalló el mandatario en la plataforma Truth Social. Trump aseguró que la embarcación se encontraba en aguas internacionales transportando drogas y que, durante el ataque, murieron tres hombres de nacionalidad venezolana, a quienes definió como 'terroristas'."

#Atención El presidente, Donald Trump, anunció un segundo ataque de las Fuerzas Armadas norteamericanas en aguas del caribe, cerca a Venezuela. "El ataque resultó en tres terroristas hombres muertos en combate. Ninguna de las fuerzas estadounidenses resultó herida en esta... pic.twitter.com/CITQrX9yfW — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 15, 2025

El mandatario agregó que ningún miembros de las Fuerzas Armadas estadounidense resultó herido en la operación. "¡ATENCIÓN! SI TRANSPORTA DROGAS QUE PUEDEN MATAR A ESTADOUNIDENSES, ¡TE VAMOS A CAZAR!", concluyó. Estados Unidos derribó una primera lancha el pasado 2 de septiembre que, según Washington, transportaba drogas y a once presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, algo que el Gobierno de Nicolás Maduro ha negado rotundamente, además de condenar el ataque. El segundo ataque se produce en medio del creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela a raíz del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.