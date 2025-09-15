Maduro advierte a países del Caribe con una "guerra" por "un cambio de régimen"​​​​​​

Caracas, Venezuela.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este lunes a los países del "gran Caribe" sobre una "guerra" por un "cambio de régimen" que, insistió, quiere propiciar Estados Unidos, país que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

"Si en la casa nuestra, el gran Caribe, lo llenan de pólvora y misiles eso puede derivar en una hecatombe, una gran guerra en el Caribe que nunca ha habido. Esta guerra sería la guerra por un cambio de régimen, por el petróleo venezolano, por el gas, por el oro venezolano, por las riquezas naturales", advirtió Maduro en una rueda de prensa internacional, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El mandatario socialista afirmó que Venezuela está "más preparada" para una "lucha armada", en caso de que el país fuera agredido por Estados Unidos.

""Hoy Venezuela tiene más poder nacional, está más unida, está más preparada para preservar, en cualquier circunstancia, si nos tocara ir a la lucha armada, su independencia y construir la paz", expresó el mandatario, en una rueda de prensa internacional, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).