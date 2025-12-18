Renato Álvarez: "A pesar de los errores históricos, aprecio las FFAA"

Tegucigalpa, Honduras.

"A pesar de los errores que históricamente han cometido, yo aprecio las Fuerzas Armadas . Valoro lo que hacen cuando el país lo necesita. Yo no estoy porque desaparezcan las FFAA", manifestó Álvarez.

El periodista Renato Álvarez se pronunció este jueves sobre el papel de las Fuerzas Armadas de Honduras en medio del actual contexto político del país y de las amenazas que denunció públicamente, dejando claro que, pese a los errores históricos cometidos por la institución castrense, valora lo que hace.

El comunicador subrayó que su postura no es de confrontación contra la institución, sino de respaldo a su evolución y profesionalización, al señalar que una Fuerza Armada sólida y técnica contribuye directamente a la estabilidad nacional.

En ese sentido, recordó que la institución ha atravesado momentos críticos en el pasado, pero también ha demostrado capacidad de autocrítica y recuperación.

Sobre las disculpas públicas del general Rooselvelt Hernández, el periodista dijo que "rectificar es de sabios, Roosevelt Hernández. Cuando el público escucha a un jefe del Estado Mayor Conjunto refiriéndose en esos términos no se logra recuperar la credibilidad en las Fuerzas Armadas, mucho menos en lo personal, pero si usted ha rectificado hoy, Honduras se lo agradece y nos genera un poquito de esperanza".

Álvarez hizo énfasis en que el problema de fondo no radica exclusivamente en las Fuerzas Armadas, sino en la cooptación política de las instituciones públicas: "Las instituciones públicas están cooptadas por los políticos, la corrupción está en buena parte de las instituciones públicas y el Estado no ha sido sido capaz de tener voluntad política”.

Ante este panorama, sostuvo que el combate a la corrupción requiere mecanismos externos e independientes que aporten profesionalismo, objetividad y credibilidad, especialmente cuando las instituciones nacionales se encuentran debilitadas.