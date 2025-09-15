Trump dice que la embarcación destruida cerca de Venezuela transportaba cocaína

Washington, Estados Unidos.

Estados Unidos hundió este lunes en el mar Caribe una segunda lancha que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos, anunció el presidente Donald Trump, quien aseguró que los tres ocupantes, a los que calificó de "terroristas", murieron en el ataque.

"Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas identificados y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur", detalló el mandatario en la plataforma Truth Social.

Trump aseguró que la embarcación se encontraba en aguas internacionales transportando drogas y que, durante el ataque, murieron tres hombres de nacionalidad venezolana, a quienes definió como "terroristas".

El mandatario agregó que ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidense resultó herido en la operación.

"¡ATENCIÓN! SI TRANSPORTA DROGAS QUE PUEDEN MATAR A ESTADOUNIDENSES, ¡TE VAMOS A CAZAR!", concluyó.