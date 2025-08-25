Trump arremete contra alcalde de Chicago por rechazar despliegue de Guardia Nacional

Chicago, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó este lunes contra el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, después de que este se negara a que el mandatario despliegue a la Guardia Nacional en su ciudad, como ha hecho en Washington y en Los Ángeles.

"El incompetente alcalde de Chicago acaba de declarar que, en Washington, donde el crimen se ha reducido casi a cero, no ha habido asesinatos en nueve días, algo que no ocurría desde hace años, y que la gente vuelve a estar segura; solo nueve personas han sido arrestadas. Eso es incorrecto", escribió Trump en su red social Truth Social.

Según dijo, "cientos de delincuentes han sido detenidos, capturados y arrestados, y se les han confiscado sus armas".

Este mensaje del mandatario responde a unas declaraciones de Johnson de este domingo en las que le acusa de haber destinado "cientos de millones de dólares" para solo detener "a nueve personas".

"El presidente ha gastado cientos de millones de dólares, ¿para qué? ¿Arrestar a nueve personas en D.C.? Eso demuestra claramente que no tiene el nivel de conciencia necesario para entender lo que se necesita para gobernar ciudades, y mucho menos todo un país", aseguró el alcalde en declaraciones a la cadena estadounidense MSNBC.

Johnson fue entrevistado después de que el viernes Trump adelantara que no descarta extender el operativo desplegado en la capital a su ciudad.

"La ciudad de Chicago no necesita estar en una situación de ocupación militar", aseguró el alcalde.

Según avanzó en exclusiva The Washington Post, el Pentágono habría estado preparando durante semanas el despliegue militar en la ciudad, que es la tercera más poblada del país.

El Departamento de Defensa estaría preparado para activar a "unos cuantos miles de miembros de la Guardia Nacional" este septiembre para, supuestamente, combatir el crimen y detener a personas sin hogar y inmigrantes indocumentados, como están haciendo en Washington.