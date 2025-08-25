  1. Inicio
Maduro asciende a general al embajador de Venezuela en Colombia

El embajador venezolano Carlos Martínez fue ascendido a general de división en "reserva activa".

  • 25 de agosto de 2025 a las 08:06 -
  • Agencia EFE
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saluda a dos militares en Caracas.

 EFE
Caracas, Venezuela.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el domingo que ascendió a general de división en "reserva activa" al embajador de su país ante Colombia, Carlos Martínez.

"He decidido y procedo a ascenderlo a general de división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en situación de reserva activa", afirmó Maduro en un diálogo con Martínez, quien aparece vestido con uniforme militar, según un video que publicó en su cuenta de Telegram.

El mandatario dio a conocer su decisión después de una jornada de planificación de la que denominó como "Operación Binacional de Soberanía, Paz y Seguridad Absoluta", en la que participaron, de acuerdo con las imágenes difundidas, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; y el titular del Interior, Diosdado Cabello, entre otros funcionarios.

Maduro indicó que la ofensiva, de la que no ofreció detalles, se activará en una "nueva fase de refuerzo" en los estados Zulia, Apure, Táchira y Amazonas, fronterizos con Colombia.

Asimismo, añadió que la mencionada operación tiene "la mayor coordinación", con los "hermanos militares y policías" colombianos.

El ascenso de Martínez se da en medio de la tensión entre Venezuela y EE.UU. debido a las maniobras planteadas por ese país en aguas del Caribe para combatir el narcotráfico, y durante el segundo día de una jornada de alistamiento de milicianos convocada por Maduro ante lo que considera como "amenazas".

Machado dice que plazas están vacías tras el llamado de Maduro a la milicia

El jueves, el director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, acusó a Caracas de colaborar con guerrillas colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para enviar "cantidades récord de cocaína" a los carteles mexicanos que trafican hacia EE.UU.

Dos días antes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Washington está preparado para "usar todo su poder" con el objetivo de frenar el "flujo de drogas hacia su país", lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas cerca de Venezuela.

Este domingo, el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, afirmó que en 2025 han destruido "más de diez campamentos" vinculados a grupos "tancol", acrónimo creado por el Gobierno venezolano para referirse a "terroristas armados narcotraficantes colombianos".EFE

Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
