Machado dice que plazas están vacías tras el llamado de Maduro a la milicia

Caracas, Venezuela.

La líder opositora venezolana María Corina Machado llamó este fin de semana a desobedecer la jornada de alistamiento de las "fuerzas milicianas" convocada para el fin de semana por el presidente Nicolás Maduro, en respuesta al patrullaje de buques que planteó EE.UU. en el mar Caribe, cerca del país suramericano, para combatir el narcotráfico.

"Quieren utilizarte para aparentar fuerza, cuando la realidad es que se están desmoronando. Pretenden que tú salgas a defenderlos cuando ellos se esconden", escribió Machado en su cuenta de X, junto a la petición: "Desobecede; ignóralos, déjalos solos".

Asimismo, la exparlamentaria destacó que "las plazas vacías de toda Venezuela hoy" reflejan, a su juicio, "el futuro que se aproxima".

La jornada de registro de milicianos fue convocada por Maduro en cada plaza Bolívar del país y en los cuarteles.

El sábado, EFE pudo constatar que simpatizantes del Gobierno venezolano se congregaron en varios puntos de Caracas para alistarse en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) e instaron a la población a sumarse a la cita que se extenderá, en principio, hasta este domingo.

La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, se sumó, acompañada por otras autoridades locales, a la actividad que se replicó, tal y como comprobó EFE, en otros lugares como la plaza La Pastora, también en el centro caraqueño.