Morales advierte que maniobra militar de EEUU en el Caribe "amenaza la paz en la región"

El expresidente de Bolivia afirma que el despliegue militar de EEUU en el Caribe es una "clara provocación".

  • 24 de agosto de 2025 a las 10:19 -
  • Agencia EFE
Morales advierte que maniobra militar de EEUU en el Caribe amenaza la paz en la región

Un submarino nuclear acompaña la flota de Estados Unidos desplegada en el Caribe.

 US Navy
La Paz, Bolivia.

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) dijo este domingo que el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, es una "clara provocación que amenaza la paz y la estabilidad" de la región.

"Bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, se pretende justificar una operación de carácter intervencionista que viola el derecho internacional y atenta contra la soberanía de Venezuela", publicó Morales en su cuenta X.

El exmandatario señaló que "es inadmisible" que en pleno siglo XXI "se intente imponer la fuerza y el miedo" sobre los "pueblos libres" de América Latina.

"Ninguna potencia extranjera tiene derecho a decidir el destino de nuestras naciones: la autodeterminación y la paz deben prevalecer sobre la injerencia y la guerra", señaló.

Morales aseguró que el pueblo boliviano, el pueblo latinoamericano y caribeño, "y los pueblos del mundo rechazan esta gravísima agresión".

El presidente boliviano, Luis Arce, condenó "enérgicamente" el miércoles el desplazamiento militar estadounidenses en el Caribe y calificó de "infamia" las acusaciones del Gobierno de Donald Trump contra la Administración de Nicolás Maduro.

"Vincular a la Revolución Bolivariana y al hermano presidente Nicolás Maduro con el narcotráfico es una de las mayores infamias de la administración Trump en los últimos tiempos, así como el recurrente uso de la lucha contra las drogas como instrumento de intervención imperialista a países que no se alinean a sus intereses geopolíticos", afirmó.

Arce es aliado político de Maduro, como lo fue antes el exgobernante Morales.

Así es el despliegue militar de EEUU en el Caribe que tiene en vilo a Venezuela

El martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Washington está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país", lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas cerca de Venezuela.

Por su parte, el presidente de Venezuela ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país y este fin de semana se realizó una jornada "de aislamiento" de las "fuerzas milicianas", en respuesta al patrullaje de buques que anunció Estados Unidos.

El Gobierno de Trump aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro. EFE

