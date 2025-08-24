Expareja de Epstein asegura que no había lista de clientes y desvincula a Trump

Washington, Estados Unidos.

La expareja de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, aseguró que el financiero no tenía una lista de clientes, durante una entrevista de dos días con el Departamento de Justicia de EE.UU. cuya transcripción fue entregada el viernes a un Comité del Congreso que estudia el caso del millonario.

"No existe ninguna lista. No tengo conocimiento de ningún chantaje. Nunca lo escuché. Nunca lo vi, y nunca lo imaginé", aseguró Maxwell al fiscal general adjunto de EE.UU., Todd Blanche, durante el interrogatorio en la prisión en Florida donde se encontraba la ahora convicta, de acuerdo con la transcripción.

Seguidores del presidente Donald Trump habían reclamado que cumpliera con su promesa electoral de divulgar una presunta lista de clientes que mantenía Epstein, quien se suicidó en la cárcel en 2019 mientras esperaba un juicio por tráfico sexual de menores.

En medio de los reclamos, el Departamento de Justicia informó al mandatario el pasado julio de que no existía tal lista, a cuyos miembros Epstein presuntamente chantajeaba. Pero el Wall Street Journal aseguró lo contrario, citando fuentes conocedoras del asunto, y añadía que había muchos nombres en esos documentos.

Maxwell, que cumple 20 años de prisión por su participación en una trama para explotar y abusar sexualmente de varias menores junto con Epstein, contó que lo conoció en 1991 en la oficina del millonario en Nueva York porque una amiga quiso que lo conociera.

"Lo encontré muy atractivo y eso fue todo", dijo al recordar ese momento, tras lo cual entablaron una amistad.

Cuando el padre de Maxwell murió poco después, y su familia le pidió que se quedara en EE.UU., Epstein le pidió que le ayudara a conseguir una vivienda en Nueva York y a decorarla. Un año después comenzó a trabajar para él bajo salario y viajaron con frecuencia a las casas que tenía el millonario en Florida y Ohio, relató.