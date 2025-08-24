Hondureño choca con patrulla policial, huye y es arrestado en Montana

Montana, Estados Unidos.

Un hondureño fue detenido en Montana, Estados Unidos, tras chocar contra una patrulla policial del condado de Billings y darse a la fuga, de acuerdo con medios locales y el departamento policial de esa ciudad.

El informe de la Policía de Billings describe que a eso de las dos de la madrugada, una patrulla se vio involucrada en un accidente en una intersección.