Hondureño choca con patrulla policial, huye y es arrestado en Montana

Un hondureño fue detenido en Montana, Estados Unidos, tras chocar contra una patrulla policial del condado de Billings y darse a la fuga, de acuerdo con medios locales y el departamento policial de esa ciudad.
El informe de la Policía de Billings describe que a eso de las dos de la madrugada, una patrulla se vio involucrada en un accidente en una intersección.
Dos ocupantes del vehículo civil huyeron a pie del accidente y fueron detenidos minutos después. Uno de ellos es el hondureño Yohan Cuéllar, de 22 años, informó la Policía de Billings.
A partir del sábado por la noche, Cuellar figuraba en la lista de reclusos del Centro de Detención del Condado de Yellowstone por los siguientes cargos: obstrucción a un agente de paz u otro servidor público, conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas (primera infracción) y delito grave de poner en peligro a otros.