Maduro celebra alistamiento masivo de milicianos en respuesta al despliegue de EEUU

Caracas, Venezuela,

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó el sábado como un "éxito" el inicio de la jornada de alistamiento a las "fuerzas milicianas" que convocó para este fin de semana, en respuesta al patrullaje de buques que planteó EE.UU. en el mar Caribe, cerca de las costas del país suramericano, para combatir el narcotráfico.

"Hoy (ayer) sábado ha sido un éxito total el inicio de esta jornada de reorganización dinámica de todas las fuerzas populares, militares, policiales, del sistema defensivo", afirmó el mandatario en un mensaje de audio publicado en su canal de Telegram.

Asimismo, indicó que la convocatoria generó una expresión "gigantesca de nacionalismo, patriotismo" y de "amor por Venezuela" que, según dijo, pudo corroborar por redes sociales y medios de comunicación.

Maduro llamó este jueves a inscribirse en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) en cada plaza Bolívar del país y en los cuarteles.

La MNB es un cuerpo compuesto por civiles voluntarios que fue creado en 2009 por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y que 11 años después se incorporó oficialmente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El sábado, EFE pudo constatar que simpatizantes del Gobierno venezolano se congregaron en varios puntos de Caracas para alistarse en MNB e instaron a la población a sumarse a la cita que se extenderá, en principio, hasta el domingo.