Valla con recompensa por Maduro y Cabello aparece en la frontera de Colombia con Venezuela

Cúcuta

Una valla con la recompensa que ofrece el Gobierno de Estados Unidos por el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su ministro de Interior, Diosdado Cabello, fue instalada este sábado del lado colombiano de la frontera con la nación caribeña.

El aviso, de grandes dimensiones, sorprendió a quienes transitaban hoy por la autopista internacional Simón Bolívar, que conecta a Colombia con Venezuela, a la altura del municipio de Villa del Rosario, vecino a Cúcuta, capital del departamento fronterizo de Norte de Santander.

En la valla, en inglés, está la recompensa de 50 millones de dólares que EE.UU. ofrece por Maduro y de 25 millones por Cabello, por delitos como “conspiración para el narcoterrorismo” y para exportar cocaína, entre otros.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el 7 de agosto la recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro, quien en 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump, fue acusado de delitos de narcotráfico y terrorismo, a lo que siguió en enero pasado una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.

Según Estados Unidos, el Gobierno de Venezuela está vinculado al Cartel de los Soles, un grupo de narcotraficantes catalogado como organización terrorista. El secretario de Gobierno de Villa del Rosario, José Guillermo Ruiz, dijo a EFE que la valla fue instalada sin ningún tipo de autorización ni cumpliendo los requisitos establecidos por la administración municipal.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

”Nos pusimos en contacto con el responsable del proceso, el subsecretario de control urbano, quien confirmó que no existía permiso alguno y se solicitó el desmonte de la publicidad”, agregó.

Esta semana, EE.UU. envió tres buques de la Armada con 4.000 soldados a aguas del Caribe, cerca de Venezuela, que, según dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tienen el propósito de “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”.

Ese despliegue ha elevado la tensión en Venezuela, donde las milicias afines al Gobierno realizan este sábado una jornada de alistamiento en cuarteles y plazas convocada por Maduro. EFE