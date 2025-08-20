Así es el despliegue militar de EEUU en el Caribe que tiene en vilo a Venezuela

Estados Unidos ordenó el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el mar Caribe para enfrentar las amenazas de los cárteles de drogas en América Latina, una medida que pone en alerta al Gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela.
Medios locales reportan que el despliegue estadounidense está encabezado por el USS Iwo Jima (LHD‑7) acompañado por los buques anfibios USS San Antonio (LPD‑17) y USS Fort Lauderdale (LPD‑28).
Entre los medios asignados a esta misión de vigilancia se incluyen varios aviones de reconocimiento P8 Poseidon.
Un submarino nuclear estadounidense también acompaña a los buques de guerra en la misión en el Caribe.
Al menos 4,000 militares estadounidenses se encuentran a bordo de los buques de la Marina en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.
Las tropas estadounidenses realizan maniobras militares a bordo de uno de las naves.
El Gobierno de Trump advirtió que Estados Unidos está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país".
Las naves militares dejaron la base naval de Norfolk, Virginia, el pasado 14 de agosto, y tras realizar ejercicios de entrenamiento, se dirigieron hacia el Caribe para cumplir misiones estratégicas.
El pasado viernes, la cadena CNN citó a dos fuentes de la defensa estadounidense que informaron sobre la presencia de la marina estadounidense en aguas del Caribe con la idea de "combatir a los carteles del narcotráfico, además de reforzar su presencia con aviones, barcos y lanzamisiles.
Tras el despliegue de los más de 4,000 miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, el Gobierno de Cuba denunció que esta presencia militar forma parte de una "agenda corrupta" del secretario de Estado, Marco Rubio, y exigió respetar la región como "una zona de paz".
El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que las autoridades se encuentran desplegadas en aguas del país suramericano, tras ser consultado por su respuesta ante el envío de tropas militares por parte de Estados Unidos en el Caribe para combatir el narcotráfico.
"Nosotros también estamos desplegados. Estamos desplegados en todo el Caribe que nos corresponde, en nuestro mar, propiedad, territorio venezolano", manifestó Cabello.