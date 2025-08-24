  1. Inicio
  2. · Mundo

Fallece Ricardo Poma, empresario salvadoreño con inversiones en Centroamérica

Además de su papel en el mundo empresarial, Poma dedicó gran parte de su vida a la filantropía.

Fallece Ricardo Poma, empresario salvadoreño con inversiones en Centroamérica

El empresario salvadoreño Ricardo Poma.
El Salvador.

El reconocido empresario y filántropo salvadoreño Ricardo Poma falleció este domingo a los 79 años, según confirmaron fuentes cercanas a su familia.

Poma lideró por décadas uno de los conglomerados empresariales más influyentes de El Salvador y Centroamérica, con inversiones en sectores estratégicos como hotelería, construcción, industria automotriz y finanzas.

DeSantis advierte que el fallo contra 'Alligator Alcatraz' no frenará deportaciones

Fue presidente ejecutivo de Grupo Poma, un conglomerado compuesto por empresas como Excel Automotriz, Grupo Roble, Real Hotels & Resorts, Solaire Energy y Autofácil. Estas marcas tienen presencia en varios países de Centroamérica, así como en Colombia, República Dominicana y los Estados Unidos.

Además de su papel en el mundo empresarial, Poma dedicó gran parte de su vida a la filantropía. Fue presidente de la Fundación Poma, la Fundación Renacer y la Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano (FUSAL), organizaciones dedicadas a impulsar programas en educación, salud y cultura.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias