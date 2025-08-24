Fallece Ricardo Poma, empresario salvadoreño con inversiones en Centroamérica

El Salvador.

Poma lideró por décadas uno de los conglomerados empresariales más influyentes de El Salvador y Centroamérica , con inversiones en sectores estratégicos como hotelería, construcción, industria automotriz y finanzas.

El reconocido empresario y filántropo salvadoreño Ricardo Poma falleció este domingo a los 79 años, según confirmaron fuentes cercanas a su familia.

Fue presidente ejecutivo de Grupo Poma, un conglomerado compuesto por empresas como Excel Automotriz, Grupo Roble, Real Hotels & Resorts, Solaire Energy y Autofácil. Estas marcas tienen presencia en varios países de Centroamérica, así como en Colombia, República Dominicana y los Estados Unidos.

Además de su papel en el mundo empresarial, Poma dedicó gran parte de su vida a la filantropía. Fue presidente de la Fundación Poma, la Fundación Renacer y la Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano (FUSAL), organizaciones dedicadas a impulsar programas en educación, salud y cultura.