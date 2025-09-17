Los príncipes de Gales reciben a Trump en el castillo de Windsor

Londres, Inglaterra.

Los príncipes de Gales, William y Kate, recibieron este miércoles en los terrenos del castillo de Windsor, a las afueras de Londres, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, antes de iniciar formalmente la visita de Estado de dos días al Reino Unido.

El presidente llegó a Windsor en el helicóptero Marine One procedente de la residencia del embajador de EE.UU. en Londres, donde pasó la noche tras aterrizar el martes en el aeropuerto de Stansted.

El príncipe William, heredero de la corona británica, y Kate dieron la bienvenida a los Trump en el jardín amurallado de la finca de Windsor, antes de hacer juntos la corta distancia hasta Casa Victoria, donde será recibido por los reyes Carlos III y Camila, con lo que dará comienzo a la visita de Estado.