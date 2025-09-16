Tensión en EEUU: republicanos aprueban castigos de adulto para menores, demócratas denuncian exceso

Estados Unidos

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, aprobó este martes una ley para poder juzgar como adultos a menores entre 14 y 15 años por ciertos delitos violentos cometidos en Washington D.C.

Dos proyectos fueron aprobados; el primero permite que los menores entre 14 y 15 años sean tratados como adultos cuando cometan delitos violentos en la capital y fue aprobado por 225 votos a favor y 203 en contra, con ocho demócratas apoyando la moción.

El segundo proyecto reduce la edad máxima para ser considerado delincuente juvenil de 24 a 18 años, lo que implica que las personas de 18 años o más enfrentarían penas de adulto. Los republicanos sostienen que las medidas buscan frenar la violencia y el desorden en la capital.

“Washington D.C. ha estado plagada de violencia, destrucción y desorden durante demasiado tiempo”, dijo el representante Byron Donalds, autor del proyecto que limita la condición de delincuente juvenil, y exigió al fiscal general del distrito crear un portal con estadísticas de delitos.

Los demócratas criticaron las iniciativas, acusando a los republicanos de exagerar los problemas de delincuencia para obtener ventajas políticas. “Si Donald Trump quiere gobernar Washington D. C., debería renunciar a la presidencia y postularse a la alcaldía”, declaró el representante Robert García (demócrata por California).

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Si mis colegas quieren legislar en Washington D. C., hay muchas oportunidades para postularse al concejo municipal”, agregó García de forma sarcástica sobre el papel que el presidente y sus aliados han tomado desde que asumieron el control federal de la capital.

Trump ha presionado para un mayor control federal sobre la capital y amenazó el lunes con declarar una emergencia nacional y retomar el control de la policía local.

La Ley de Autonomía del Distrito limita la capacidad presidencial de intervenir en asuntos cotidianos, aunque sí permite desplegar la Guardia Nacional en situaciones de emergencia.

En agosto, el presidente de Estados Unidos tomó el control de la policía de DC y plagó las calles con agentes federales y se aumentó la captura de inmigrantes por parte de la Patrulla Fronteriza, todo esto justificado bajo un supuesto alto índice delincuencial, que contradice las cifras oficiales de la alcaldía que indican que los homicidios presentan los números más bajos desde hace tres décadas.

Esta semana, Trump anunció que llevará su plan de tomar el control federal de la policía para “combatir el crimen” a Memphis, una ciudad demócrata de Misisipi a la que catalogó como “cuatro veces más peligrosa que la Ciudad de México”.