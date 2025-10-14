Transparencia niega uso político en distribución del Bono de Alivio Climático

Tegucigalpa, Honduras

El ministro de la Secretaría de Transparencia, Sergio Coello, negó que el Bono de Alivio Climático distribuido por el gobierno tenga fines políticos y aseguró que su despacho dará seguimiento a la correcta ejecución de esos recursos.

Las declaraciones surgen tras la difusión de vídeos y denuncias ciudadanas que acusan un uso partidario del beneficio en San Pedro Sula.

En los vídeos se visualizan largas filas de personas afines al Partido Libertad y Refundación esperando la entrega de los siete mil lempiras, en donde algunos expresaban que les solicitaban votar por la candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.

“La presidenta ha sido categórica: no se tolerará que los fondos públicos sean utilizados con fines políticos”, dijo, y que además los recursos provienen de financiamiento externo y son auditados por Transparencia.