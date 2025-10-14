Educación reanuda clases en todo el país, excepto en el Distrito Central

Tegucigalpa

La Secretaría de Educación informó este martes que, tras las últimas actualizaciones emitidas por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y las recomendaciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), las clases presenciales se reanudarán este miércoles 15 de octubre de 2025. Esto será en todos los departamentos del país donde se habían suspendido.

No obstante, la institución aclaró que la suspensión de clases se mantiene por 24 horas más únicamente en el Municipio del Distrito Central, en el departamento de Francisco Morazán, debido a que permanece bajo alerta roja por las condiciones climáticas.

La medida aplica para todos los niveles educativos y modalidades de estudio en los centros gubernamentales. En el caso de los centros no gubernamentales, estos deberán evaluar la posibilidad de reanudar las clases presenciales o, de ser necesario, continuar con clases virtuales, según detalla el comunicado oficial firmado por el secretario de Educación, Daniel Esponda Velásquez.

La Secretaría reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de los estudiantes, docentes y personal administrativo, y exhortó a la comunidad educativa a seguir las recomendaciones de COPECO y SINAGER, así como a mantenerse informada a través de las páginas oficiales de la institución.