Bancada liberal advierte que se autoconvocará si Redondo no llama a sesión legislativa

Tegucigalpa, Honduras

Desde el 27 de agosto, la junta directiva del Congreso Nacional no convoca a sesiones, por lo que la bancada del Partido Liberal advirtió que se autoconvocará a sesión legislativa si el presidente Luis Redondo no lo hace en los próximos días. A través de un pronunciamiento público, los diputados calificaron como inaceptable y vergonzosa la parálisis legislativa a menos de 50 días de las elecciones generales.

Señalaron que aún no se han aprobado los presupuestos del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ni de la Unidad de Política Limpia, instrumentos indispensables para garantizar la transparencia del proceso y evitar el financiamiento ilícito de campañas. Los parlamentarios subrayaron que la transparencia y la certeza jurídica no pueden verse comprometidas por la falta de acción del Congreso Nacional. En el primer punto del comunicado, la bancada reprochó la prolongada inactividad que mantiene estancados diversos temas de urgencia nacional. "Estaremos en la ineludible obligación de autoconvocarnos junto a las demás bancadas de oposición para restaurar el orden y la funcionalidad legislativa", advirtieron. Asimismo, instaron a aprobar de inmediato las amnistías que permitan aliviar las deudas de los hondureños afectados por la crisis económica."Miles de hogares continúan golpeados por el encarecimiento de la vida y la falta de oportunidades", indica el texto. La bancada liberal también advirtió que no respaldará más préstamos que continúen endeudando al país en los últimos meses del actual gobierno, y confirmó que solo apoyará el préstamo procedente de la embajada de España, destinado a la construcción de la carretera entre La Ceiba y Trujillo.

En el marco del respeto a las instituciones, los 32 diputados liberales afirmaron que no aprobarán los ascensos a oficiales de las Fuerzas Armadas hasta después del 11 de diciembre, con el fin de que el proceso electoral se desarrolle con neutralidad y sea la próxima administración la que tome las decisiones correspondientes. Respecto a la Ley de Justicia Tributaria, la bancada fijó su postura en no apoyar la normativa impulsada por el partido de gobierno. No obstante, reiteraron su compromiso de respaldar únicamente la Ley de Equidad Tributaria, proyecto presentado por la diputada liberal Kathia Crivelli.