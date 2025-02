Testaferrato electoral, truco de los partidos para burlar las restricciones

San Pedro Sula, Honduras

Para el abogado y notario Félix Antonio Ávila, con posgrados en derechos humanos y proceso de democratización y derecho penal, esta maniobra, la cual es permitida por la ley, debe ser considerada como “testaferrato político”.

En el sentido amplio de la palabra, tal como lo indica la Real Academia de la Lengua, “un testaferro es una persona que presta su nombre en contrato, pretensión o negocio, que en realidad es de otra persona”, explica Ávila. “Etimológicamente, testaferro es la persona que presta el nombre para algo o para alguien, sea delito o no”.

“La Ley Electoral de Honduras debería prohibir este tipo de conductas independientemente de que sea delito o no (...). Independientemente de que las personas sean conscientes de que votan por A, pero que el dueño del curul en el Congreso Nacional o en la alcaldía será B lleva implícito una especie de burla para el electorado. Aquí abusan de algo que dice: lo que la ley no prohíbe, lo permite. El hecho de que la ley no prohíba una determinada situación, no quiere decir que tengamos que hacerlo”, dice Ávila, quien también es catedrático universitario.

Bajo el argumento de que “la ley lo permite” y “no es delito”, los partidos políticos utilizan el testaferrato político o electoral y, paralelamente, durante la campaña le plantean a los ciudadanos que “votar por X es votar por Y”. Por coincidencia, todos los candidatos y precandidatos que han recurrido a esta maniobra han logrado el triunfo.