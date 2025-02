Las elecciones primarias bajo la lupa de observadores por primera vez

San Pedro Sula, Honduras

Para que esos hechos no ocurran, el CNE comenzó desde enero de este año a invitar “a las personas jurídicas y naturales, respaldadas por una organización de carácter civil” a participar como observadores electorales en los comicios primarios y recientemente anunció una ampliación del plazo (hasta el 28 de febrero) para que los interesados obtengan una acreditación oficial.

En una entrevista con Diario La Prensa , Reyna M. Durón, secretaria de Frenael, manifestó que la observación electoral “es una forma en que los ciudadanos pueden tener una mejor participación en el proceso electoral, no solo como votantes, sino también como veedores que garantizan la transparencia y el cumplimiento de los procesos. Es una forma de ciudadanía activa: los ciudadanos que aportan impuestos para un sistema electoral tienen el derecho y el deber de ser más activos y asegurar que los procesos tengan más calidad”.

Quienes aspiren a obervadores nacionales deben ser hondureños, mayores de 18 años, no estar inhabilitados legalmente; no ser dirigentes, ni candidatos de movimientos o partidos políticos, acreditar documentos de respaldo de una organización civil y cumplir con el Reglamento de Observación y Acompañamiento .

En Centroamérica “hay otras organizaciones de sociedad civil que hacen observación, pero son organizaciones que se dedican primordialmente a otras actividades. Especializadas sólo Frenael: los observadores somos neutrales, no somos oposición, no somos un ente legal para penalizar. Es muy exclusiva en ese sentido”, dijo Durón, quien sus actividades cotidianas las desarrolla lejos del ámbito político, ella es especialista en neurología, epilepsia y neurofisiología clínica y es investigadora de la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec).

Frenael, integrada por personas que no son actores políticos, se erige en Honduras y Centroamérica como una organización especializada en esta materia.

“La observación electoral permite calidad, credibilidad y transparencia. Puede ayudar a prevenir conflictos. Nosotros hemos visto que la presencia de los observadores tiene un efecto moral en las Juntas Receptoras de Votos y en la gente que está alrededor del proceso. Cuando entra alguien con el chaleco y credencial de observador es como una luz que le recuerda a los demás que hay que hacer las cosas bien. Aunque un observador no hable, desde el momento que entra a un lugar, logra un impacto”, dice.

Cossette López, presidenta del CNE, manifestó recientemente ante medios de comunicación que envió al pleno de esa institución la solicitud de Cohep y el Colegio de Abogados de Honduras para suscribir el convenio. Indicó que Frenael es la primera organización hondureña especializada y tiene previsto diseminar alrededor de 1,000 observadores en todo el país.

Los observadores, advirtió López, “no pueden ser dirigentes, políticos, no pueden ser miembros activos, en ese sentido, de partidos políticos que estén en campaña, son ciudadanos que no deben estar inhabilitados (...). Si alguien aparece en campaña o con un sesgo partidario, pues no es el mejor candidato para ser observador”.

A medios capitalinos, López explicó esta semana que el CNE ha invitado al Centro Carter para que envíe una delegación de cinco observadores (cuyos gastos serían sufragados por CNE) y anunció que la OEA ya le envió un borrador de convenio que próximamente suscribirán. Esperan a la vez una respuesta de la UE.

La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa se convirtió en la primera entidad en expresar su interés en participar como observadora. El 11 de diciembre del año pasado, la embajadora Laura F. Dogu le envió una nota a López en la cual le solicitó acreditaciones para esa misión diplomática.