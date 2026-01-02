Dani Alves lo hace oficial: Impensado proyecto para volver al fútbol

A sus 42 años de edad y tras pasar un buen tiempo en la cárcel, el futbolista brasleño Dani Alves podría volver al fútbol con un impensado proyecto.
Pese a su tiempo alejado de la actividad, Alves nunca dejó de manifestar su deseo de regresar brevemente al campo para finalizar su carrera como futbolista profesional.
El proceso judicial que involucró a Daniel Alves se originó tras la denuncia de una joven de 23 años, quien lo acusó de agresión sexual ocurrida en Barcelona en 2022
Tras la investigación y varias versiones durante las pesquisas, la justicia catalana dictaminó la absolución del deportista, quien siempre negó los hechos atribuidos.
Durante las últimas semanas, Alves cobró notoriedad fuera del ámbito futbolístico tras ser filmado predicando en una iglesia evangélica pentecostal en Girona.
Paralelamente, el ex lateral derecho trabajó en la sombra en proyectos deportivos y se centró en preparar su regreso al fútbol europeo, tanto desde la gestión como en la preparación para una eventual vuelta al campo.
Ahora Dani Alves está de vuelta. El exjugador del Barcelona acaba de volver a unir su futuro con el fútbol.
El exinternacional brasileño se ha convertido en copropietario de la SAD de São João de Ver, de la Tercera Divisón portuguesa.
La noticia confirma la adquisición del 50% de la estructura societaria del club por parte de Alves, quien ya acordó comprar la totalidad al finalizar la temporada 2025/26.
El club portugués comunicó oficialmente la llegada del ex Barcelona con un mensaje en el que remarcó la “incorporación de un nombre que lleva una de las trayectorias más victoriosas del fútbol mundial” y la apuesta por “transformar el potencial en grandeza”.
La operación se concretó con la participación de un grupo de inversores brasileños. El acuerdo contempla una aportación económica inicial de Alves para quedarse con la mitad de las acciones de la SAD (Sociedad Anónima Deportiva), mientras el 50% restante será adquirido tras la campaña actual.
El club destacó que la unión “simboliza más que un cambio estructural” y representa “el encuentro entre la experiencia de alguien que ha conquistado el mundo y el alma de un club que nunca ha dejado de creer”.
Además de su rol como inversor, Dani Alves analiza la posibilidad de regresar a la actividad profesional durante seis meses, entre enero y junio de 2026, una decisión que todavía se encuentra bajo estudio, según detalló ESPN Brasil.
El plan del ex defensor contempla concluir su etapa como futbolista sobre el terreno de juego, antes de iniciar su carrera como entrenador, para la cual ya posee la licencia UEFA A.
Daniel Alves, de 42 años, se mantiene alejado de la competición oficial desde enero de 2023, cuando fue acusado y posteriormente arrestado en España bajo cargos de agresión sexual
El equipo de la tercera división de Portugal ha sido comprado por Dani Alves y el brasileño podría tener minutos como jugador.