Insultos y desinformación deterioran el discurso electoral en Honduras

La creciente ola de violencia digital es empujada por políticos que superan los 50 años de edad y por jóvenes que han crecido en la era digital, con celulares e internet, creyendo que calumniar y difamar, humillar y acosar, por las redes sociales no es un delito, sino una conducta inherente al ámbito cibernético y parte de la libertad de expresión que no puede ser limitada, consideran algunos expertos.

Fabricio Sandoval, diputado de Libre, escribió en X: @FabricioHN1 “Han desfilado los lacayos pidiendo bendición de la embajada Yankee... se les olvida a esos pre-candidatos que es el pueblo quien manda y que no somos colonia. Lo importante es que se siguen evidenciando como lo que son: velones de los yankees”.

A lo que el diputado nacionalista Jack Uriarte le respondió: @JackUriarte5: “Mini pepsi por qué insultas así a tu candidata a la presidencia, será que no te llevas con ella? ¿O es que quieres irte con Rasel? Esto te pasará factura en tu departamento ya ni con el chingaste electoral vas a salir”.

En medio de este escenario, donde los mensajes son mucho más agresivos, Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (ASOPODEHU), considera que este tipo de discursos perjudica gravemente el proceso democrático e, incluso, crea condiciones que incitan a la violencia en la calle.

“En las redes sociales siempre han utilizado el lenguaje soez, pero en estos momentos es un lenguaje de odio, estigmatizarte, que están utilizando contra cualquier persona que disienta de lo que alguien dice. En el ámbito político están armando un circo porque en realidad no tienen propuestas sólidas. Al no tener propuestas sólidas, quieren que todo el mundo gire alrededor del lenguaje morboso para que los ciudadanos no toquen el fondo de las propuestas que no tienen”, dice.

Por “haber un discurso de odio y polarización”, Meza teme que antes de las elecciones generales trasladen los insultos y ataques de redes sociales al espacio real donde los ciudadanos puedan sufrir ataques violentos “porque hay un enfoque para generar odio contra personas que pueden ser golpeadas en las calles”. Ella cree que “es necesario que los políticos disminuyan el lenguaje soez y de odio y presentar propuestas”.