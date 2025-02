Los políticos otra vez no cumplen con la promesa de la segunda vuelta

San Pedro Sula

Román, entrevistado por Diario La Prensa, plantea que una segunda vuelta evitaría la repetición de un proceso electoral, como han sugerido algunos candidatos políticos después de perder el proceso, puesto.

“Cuando se propone repetir una elección, estamos hablando del trauma de una anulación, estamos hablando de una reforma constitucional, estamos hablando de reconocer que el sistema fracasó y de una desconfianza que reina”, argumenta.

De 16 países de América Latina que celebran elecciones libres, según Román, “12 tienen segunda vuelta, unos lo han tenido a lo largo de su historia democrática, otros han tenido que establecerlo por los cambios precisamente políticos que obligaron a una votación que ofreciera mayor legitimidad al ganador. De esos 12, algunos tienen diversos modelos para definir quién es efectivamente la persona que no requiere ir a balotaje. La mayoría de países tienen el sistema 50% +1”.

“En mi país, República Dominicana, entre 1986 y 1994, hubo tres grandes crisis poselectorales, pues en cada una de ellas, el presidente electo lograba entre 35% y 42% de los votos y casi siempre era por márgenes de 1% y 2% por encima del segundo lugar y un 60% que no voto por él. Entonces, sin entrar en acusaciones de fraude, sin entrar en todo lo concerniente, si hubo manipulación o no, no es muy difícil arengar a la población contra una persona que tuvo el 60% de los electores en contra o por lo menos no a favor”, ejemplifica.

Tras la última crisis de 1994, “Dominicana hizo la reforma constitucional que estableció la doble vuelta electoral, solamente la hemos tenido en una ocasión, en 1996, pero eso reconfiguró el sistema político dominicano de forma tal que los partidos políticos crearon una cultura coaliciones, una cultura de alianzas y de diálogo y se acabaron las crisis poselectorales en República Dominicana”, agrega.