Conexión satelital agilizaría transmisiones de resultados

1

Tegucigalpa

2

Con la adjudicación de la conectividad satelital para 1,728 centros de votación en las elecciones primarias del 9 de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) promete mejorar la agilidad en la transmisión de resultados y la seguridad en el manejo de las actas.

3

A criterio del exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Denis Gómez, esta iniciativa beneficiará aproximadamente al 30% de los centros de votación, lo que se traduce en una mayor precisión y certeza en la llegada de los resultados al CNE para su tabulación y divulgación.

4

El analista Luis León destacó: “Yo lo he dicho muchas veces, no es el Internet, no es el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Trep), no es el lector biométrico que va a garantizar los resultados, es parte de 50% responsabilidad del CNE y 50% los partidos políticos”.