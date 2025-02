García y Martínez alinearían la política exterior con Israel y Taiwán

Ana García de Hernández y Roberto Martínez Lozano, precandidatos por el Partido Nacional, están dispuestos a alinear la política exterior de Honduras con los intereses de Israel , no de Palestina; reanudar las relaciones diplomáticas con Taiwán y romper los lazos con China Continental.

Al no ser tajante con la respuesta, el rector Villanueva le repreguntó: “¿Esa solución pasa por la creación del Estado Palestino ? García respondió: “Pues esa es una solución que deberá ser consensuada entre la población, especialmente entre las naciones de la zona. Sé que no es una solución fácil, de hecho, es un conflicto, lo vuelvo a repetir, que ha estado desde la antigüedad, de quién es la tierra, la tierra de Israel, la tierra del pueblo palestino que se ha reclamado y que es una zona que ha sido muy conflictiva, pero pienso que es muy importante la autodeterminación, en este caso, del pueblo de Israel hacia su territorio y de que las personas que habitan la Franja de Gaza también merecen vivir en paz (...)”.

Lo repito, nuestra posición ha sido pro Israel, sé que el actual gobierno tiene una posición pro Palestina, sin embargo, no desconozco los derechos humanos del pueblo que está en la Franja de Gaza y que merece tener todas las condiciones de ayuda humanitaria y tener una vida en paz”.

La ex primera dama evitó responder con un sí o un no contundente a la idea que tiene Trump de ocupar la Franja de Gaza .

Mientras Martínez Lozano, cuando el rector Villanueva le expuso que “Honduras recientemente estableció relaciones con China y rompió con Taiwán”, le dijo que “con la actual administración de Estados Unidos hay tensión entre Estados Unidos y China” y le consultó: “¿Cómo manejaría usted esas relaciones internacionales? ¿Continuaría con China en detrimento con la relación con Taiwán o volvería tener relaciones Honduras con Taiwán?”. El precandidato respondió que reanudará las relaciones con Taiwán.

“Los contratos más importantes con China Continental los impulsamos nosotros, con los proyectos Patuca: Patuca I, Patuca II y Patuca III y lo digo sin exhibicionismo, si hubiese seguido en la Enee hace tiempos estuviesen terminados los tres proyectos Patuca y la realidad es una, para tener relaciones comerciales con los continentales no necesitamos tirar la amistad con los taiwaneses, no hay necesidad, si ya se hizo en el pasado con el Partido Nacional, los dos estaban aquí, no es lo que les gustó a otra gente que maneja otras ideologías (...). Vamos a recuperar las relaciones con Taiwán el mismo día que el Partido Nacional gane las elecciones”, manifestó el aspirante del movimiento Rescate Transformación.

Para ambos candidatos, las preguntas relacionadas con el eje de política exterior se convirtieron en temas críticos, principalmente, para García sobre la intención expresada por Trump de ocupar la Franja de Gaza y la creación del Estado Palestino.

Martínez Lozano se mostró seguro al expresar que su partido reanudaría las relaciones diplomáticas con Taiwán, lo cual implicaría romper con China Continental, pues Pekín exige a quienes quieran ser sus aliados reconocer el principio de una sola China.