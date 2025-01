¿Qué impide a Padilla Sunseri aspirar a la alcaldía de San Pedro Sula?

Tras su retorno al país, un sector del partido Libertad y Refundación (Libre) planteó la posibilidad de que sea inscrito como precandidato a alcalde de San Pedro Sula en uno de los movimientos oficialistas.

“Lo que puedo decir es un agradecimiento con la gente, con Dios, estoy muy contento y muy agradecido porque no todos los días Dios me da una segunda oportunidad, me siento alegre de volver”, subrayó Padilla al salir del aeropuerto José Ramón Villeda Morales.

Esta semana tuvo una reunión a puertas cerradas en Tegucigalpa, con el coordinador de Libre, Manuel Zelaya, la precandidata presidencial Rixi Moncada y el diputado Luis Redondo.