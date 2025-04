2 millones de hondureños en EEUU no pueden votar, según líder de diáspora

Estados Unidos.

Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, denunció que más de dos millones de hondureños en Estados Unidos no podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones generales de noviembre de 2025 debido a la falta del Documento Nacional de Identificación (DNI).

"Para hacerle un ejemplo preciso, yo no la tengo. No hay un plan, no hay un reglamento, no hay un presupuesto para el enrolamiento masivo y que todos los hondureños tengamos esta tarjeta de identidad", explicó Flores.