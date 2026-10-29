Visión Mundial y alcaldía ceibeña salvan al Sanaa de severa crisis de inversión

La Ceiba, Honduras. En una acción clave para garantizar el acceso al agua potable a los ceibeños, la alcaldía municipal de la ciudad de La Ceiba y Visión Mundial Honduras, concretaron la rehabilitación y automatización de tres pozos, ubicados en las colonias Las Acacias, Sierra Pina y El Toronjal, con una inversión total de 2.6 millones de lempiras. Esta importante obra llega en un momento crítico para la población, ya que las dos bombas principales del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa) se encuentran fuera de servicio debido a desperfectos técnicos y a la crisis que atraviesa la institución. Mientras se gestiona el presupuesto para su reparación, el suministro de agua a los hogares de los más de 21 abonados se sostiene únicamente mediante el sistema de gravedad y la operación de los pozos activos.

Con la incorporación de estos tres pozos, la red municipal suma un total de siete pozos en funcionamiento directo para beneficiar a los abonados del Sanaa. Nery Torres, coordinador de Visión Mundial Honduras, destacó el impacto técnico de la intervención: "Estos equipos ya estaban obsoletos y se han reemplazado; tienen una vida útil de cinco años y son automatizados. Este es un trabajo articulado entre el Sanaa y la municipalidad de La Ceiba". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, el organismo internacional confirmó que tiene contemplado una inversión adicional de cuatro millones de lempiras para el año 2027, destinada a la rehabilitación de cuatro pozos más: La Pedrera, Bella Vista, La Irías y el equipamiento completo del pozo que funciona en la colonia Kawas.

Por su parte, Geovany Alfonso, subgerente del Sanaa en La Ceiba, valoró el respaldo institucional ante la contingencia actual: ´Este aporte es muy importante ya que por ahora solo se está generando agua por medio de pozos. Se está trabajando en estos pozos de cara al próximo verano´´.

Visión Mundial anuncia inversión millonaria en 2027

Como parte de los planes a mediano y largo plazo para fortalecer la infraestructura hídrica local, el Sanaa proyecta la construcción de otros seis pozos adicionales con el apoyo de organismos nacionales.

Traspaso a la alcaldía municipal