Ceibeños tienen décadas sin pagar agua potable, deben 160 millones al Sanaa

“Hace unos días aquí se les colocó una bomba nueva en el tanque para solucionar la problemática y llegamos a un trato que debían pagar pero no han ido, esto nos obligó cortarles el servicio. El departamento de cobranza anterior no estaba funcionando y nosotros si vamos a levantar la empresa recuperando la deuda”, agregó Cruz.

Otros sectores de la ciudad que también tienen alta mora son, la Miramar, La Melgar, Danto y Suyapa, entre otras. En la Miramar el Sanaa está ejecutando un proyecto de cambio de red, con el fin de levantar la tubería para brindar un mejor servicio. En esta zona los abonados que no estén al día no serán nuevamente reconectados cuando se termine el proyecto, amenazaron

“Estas casas no pagan desde hace varios años y nos vemos en la penosa obligación de venir a cortarles el agua. Algunas personas se acercan y se ponen al diálogo con nosotros muy amablemente y están dispuestos a llegar a un arreglo de pago, pero hay otras personas que nos toman una foto, dan la vuelta y se van y nos ponen un poco pensativos para que nos toman esa foto. Nosotros andamos haciendo un trabajo correcto y no es nada fuera de lo legal”, dijo por su parte Rina Rodríguez, jefa del departamento comercial del Sanaa.

En los últimos meses el Sanaa solo ha recuperado 3 millones de lempiras. Al mes la mora sube en promedio dos millones de lempiras. Estudios realizados han determinado que los ceibeños no tienen la cultura del pago del servicio de agua potable, debido a lo simbólico que se paga y le restan importancia. Otro grupo se opone a pagar argumentando que el servicio no le llega regularmente.

“El problema del agua potable en La Ceiba es permanente, a la semana solo nos ponen el agua dos días, a veces pasan hasta quince días que no llega. En época de verano no se preparan y al mes a veces solo un día nos mandan el agua. Yo estoy alquilando aquí pero no se que agua andan cortando porque ahorita no hay, uno tiene que andar comprando en las pipas”, se quejó Carmen Valladares, una habitante del barrio Bella Vista.