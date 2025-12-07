Productores impulsan variedad de frijol con alto valor nutricional

Catacamas, Olacho.

Productores de la comunidad de Jamasquire realizaron un día de campo para promover la adopción del frijol rojo fortificado, una variedad de alto contenido de hierro destinada a fortalecer la seguridad alimentaria.

La Asociación de Productores de Granos Básicos Brisas de Talgua, con el apoyo del Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (Pronagro) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), buscan fortalecer conocimientos y compartir avances en el cultivo de frijol.

Durante la Feria del Frijol, los participantes conocieron la variedad rojo fortificado por ser una variedad con un 70% de hierro, esencial para la adecuada nutrición de niños en edad escolar.

Josué Jiménez, técnico de la SAG/Pronagro, destacó que “esta variedad se distribuye a productores para fortalecer la seguridad alimentaria del país, siendo un grano de color rojo claro, de cocción rápida que lo hace muy aceptado por los consumidores”.