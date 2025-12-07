Jorge Cálix hace llamado a liberales y rechaza propuesta de repetir elecciones

El diputado liberal Jorge Cálix llamó este domingo a la militancia de su partido a “no rendirse” ante la cerrada contienda presidencial entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla, y rechazó las versiones que plantean la posibilidad de repetir las elecciones.
Cálix calificó como una “locura” y un “intento burdo de Libre de quedarse en el poder” cualquier narrativa que plantee una repetición de los comicios, e instó a los liberales a no aceptar discursos “ajenos” en medio de la tensión postelectoral.
“El proceso electoral aún no ha concluido. Quedan etapas claves por realizar, son más de 2 mil actas con inconsistencias que deben someterse a escrutinio especial; eso representa cerca de medio millón de votos que no se sabe para quién van”, señaló el legislador, recordando que cada acta pendiente y cada procedimiento técnico “pesa y cuenta” en el resultado final.
El diputado subrayó que los liberales defenderán el voto “hasta el último minuto” y pidió mantener la calma y la confianza en las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), en especial en la consejera Ana Paola Hall y su equipo.
“Confiemos en nuestros representantes en el CNE y en que, al final de la jornada, Salvador Nasralla será declarado presidente”, afirmó.
También hizo un llamado a evitar insultos y preservar el ambiente cívico con el que, según dijo, Honduras logró sacar “al familión”. Cálix concluyó exhortando a la militancia a mantener “la fe, la unidad y la frente en alto” mientras el proceso electoral continúa su curso.
Incertidumbre por paralización del conteo desde hace 36 horas
El escrutinio se detuvo el viernes con unos resultados oficiales preliminares del CNE con el 88,02% de las actas escrutadas, que hasta entonces dejaron en el primer lugar al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Asfura se imponía con 1,132,321 votos (40,19%), mientras que Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, sumaba 1,112,570 votos (39,49%). La candidata oficialista de Libre, Rixi Moncada, quien apuesta por ser la sucesora de la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro, es tercera con 543,675 papeletas (19,30%).
La parálisis del escrutinio ha generado mucha suspicacia entre los ciudadanos, los cinco partidos que participan en la contienda y observadores nacionales e internacionales.
El último conteo de votos del CNE, muy ajustado entre Asfura y Nasralla, también ha elevado las exigencias de verificación, escrutinio especial y revisión de actas, lo que prolonga la incertidumbre de un proceso que, incluyendo las elecciones primarias e internas que el 9 de marzo celebraron los partidos Libre, Nacional y Liberal, le cuesta a los hondureños alrededor de 4,000 millones de lempiras (alrededor de 150 millones de dólares).