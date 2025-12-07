Jorge Cálix hace llamado a liberales y rechaza propuesta de repetir elecciones

TEGUCIGALPA

El diputado liberal Jorge Cálix llamó este domingo a la militancia de su partido a “no rendirse” ante la cerrada contienda presidencial entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla, y rechazó las versiones que plantean la posibilidad de repetir las elecciones. Cálix calificó como una “locura” y un “intento burdo de Libre de quedarse en el poder” cualquier narrativa que plantee una repetición de los comicios, e instó a los liberales a no aceptar discursos “ajenos” en medio de la tensión postelectoral.

“El proceso electoral aún no ha concluido. Quedan etapas claves por realizar, son más de 2 mil actas con inconsistencias que deben someterse a escrutinio especial; eso representa cerca de medio millón de votos que no se sabe para quién van”, señaló el legislador, recordando que cada acta pendiente y cada procedimiento técnico “pesa y cuenta” en el resultado final. El diputado subrayó que los liberales defenderán el voto “hasta el último minuto” y pidió mantener la calma y la confianza en las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), en especial en la consejera Ana Paola Hall y su equipo. “Confiemos en nuestros representantes en el CNE y en que, al final de la jornada, Salvador Nasralla será declarado presidente”, afirmó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. También hizo un llamado a evitar insultos y preservar el ambiente cívico con el que, según dijo, Honduras logró sacar “al familión”. Cálix concluyó exhortando a la militancia a mantener “la fe, la unidad y la frente en alto” mientras el proceso electoral continúa su curso.

