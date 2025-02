Adán Fúnez: “Ni conozco a los capturados por la muerte de Juan López”

Tocoa, Colón

Adán Fúnez, alcalde del municipio de Tocoa, departamento de Colón, asegura que no conoce a los capturados por la muerte del ambientalista Juan López y que no tiene nada que ver con su crimen.

A Juan López (de 46 años), quien era regidor de Tocoa y militante del Partido Libre, lo asesinaron la noche del 14 de septiembre de 2024 cuando salía de un oficio religioso de una iglesia católica, ubicada en el barrio Fabio Ochoa de Tocoa.

Días después, el sacerdote Carlos Orellana acusó directamente al alcalde Adán Fúnez de estar detrás del asesinato del ambientalista y también delegado de la iglesia católica, lo que llevó a las autoridades a investigar.

Infobae dio a conocer en un reportaje que Adán Fúnez se reunió con uno de los sicarios involucrados en el asesinato de Juan López. Además, asegura tener un informe y testimonios de una fuente anónima del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial de Honduras sobre el caso de López que incrimina al alcalde de Tocoa.

“Según dice un funcionario del Ejecutivo hondureño al tanto de las investigaciones que habló con Infobae bajo condición de anonimato por seguridad, los primeros testimonios recabados indican que Fúnez se reunió con el sicario horas antes del asesinato, que ocurrió en horas de la noche cuando el ambientalista salía de un servicio religioso”, recalcó el medio argentino.

A lo que Adán Fúnez contestó: “Estoy dispuesto a comparecer para esclarecer las acusaciones que se me hacen sobre la muerte de Juan López. Yo ni siquiera conozco a los capturados y nunca he hablado con ellos tampoco. Los he visto en la televisión como cualquier ciudadano”.

“Estos medios de comunicación antes de lanzar una información deben tener pruebas porque se lo llevan de encuentro a uno hasta a nivel internacional. Esto que sacan ahora ya se había dicho todo aquí en Honduras”, agregó Fúnez.

El funcionario municipal aseguró además que confía en la justicia hondureña y que a cinco meses de la muerte de Juan López, “no han encontrado pruebas que me impliquen en el caso, ni las encontrarán”.