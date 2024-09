$!Tres testigos vieron al sicario que mató a Juan López

El responsable del crimen conducía una motocicleta pequeña, con características similares a las utilizadas comúnmente por mujeres -pero la fuente no brindó detalles o especificaciones concretas-; luego de disparar corrió hasta donde tenía el vehículo de dos ruedas, pero “por la premura, al inicio no le encendía y después se fue huyendo”, comentó uno de los testigos.

“Todo ocurrió muy rápido, al escuchar los dos primeros sonidos creí que eran cohetes, pero luego ya vimos lo que estaba pasando, al salir de la casa la mujer que andaba con la víctima lloraba desesperada, pero ya no pudieron hacer nada porque estaba muerto dentro del carro”, relató.

“Estamos con miedo, muchos no van a hablar porque ya sabemos lo que nos puede pasar”, argumentó, al tiempo que expresó que son las autoridades las que tienen que hacer las investigaciones para que el asesinato de López no quede en la impunidad.

El equipo de LA PRENSA Premiun también escuchó el relató de otro de los pobladores que solo dijo haber visto el motociclista huir después del tiroteo, pero por la oscuridad no reparó en los detalles y confirmó que en la calle había varias personas cuando sucedió el crimen.

Dos días antes de ser asesinado, Juan López, como coordinador departamental de la corriente de Libre y regidor de la municipalidad de Tocoa, solicitó en conferencia de prensa la renuncia voluntaria del alcalde Adán Fúnez porque aparecía en un video de una reunión con Carlos Zelaya y cinco narcotraficantes. “Que renuncie voluntariamente porque sabe que hay una situación que no puede sostenerse en términos legales, y en caso de que no renuncie, que sea la fuerza popular la que lo obligue a hacerlo, porque ya no es la persona indicada para dirigir los destinos del municipio”, mencionó Juan López en la conferencia del 12 de septiembre.

A la par de Juan estaba su compañera Esli Banegas del Comité de Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, Colón, quien expresó que en ese momento el planteamiento de la FRP (Fuerza de Refundación Popular) era rescatar la dignidad del partido Libre, que establece en sus estatutos, y a raíz de que ya había renunciado Carlos Zelaya de la misma corriente 28 de Junio, que con el alcalde Adán Fúnez se hiciera la misma solicitud.

“Juan no estaba hablando como persona, sino como coordinador departamental de la corriente y apoyado por todas las organizaciones de una coordinadora nacional que ha luchado desde hace muchos años”, apuntó. Expresó que Juan era un hombre íntegro, honrado y después de un análisis consensuado, en colectivo y sin ninguna posición individual, tomaron la decisión de solicitar la renuncia del alcalde de Tocoa por haber participado en la reunión de la cual fue publicado un video.