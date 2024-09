$!Acuden a sicarios para callar a ambientalistas

“La justicia no está funcionando, por eso tenemos este montón de casos en impunidad porque no se enjuicia a los responsables, no se lleva a cabo una investigación y el Ministerio Público no está haciendo su trabajo”, condenó Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu).

Este no es un problema reciente. La ONG contabilizó 149 crímenes contra hondureños defensores de la tierra y del medioambiente entre 2012 y 2023, de los cuales 73 (el 49%) aparecían como “desconocido” o “sin dato”, lo que significa que no hay reportes de quién o quiénes pudieron estar involucrados en el asesinato.

Cuestionó que no llevan a cabo la investigación debida, dilatan los procesos, dicen que había cámaras cerca de la escena —pero que no funcionaban— o que los testigos no querían hablar.

Mora también se refirió a los casos abiertos por la muerte contra ambientalistas, pero dijo no tener a mano cifras del número de expedientes y cuántos de esos tuvieron una resolución, no obstante, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de Derechos Humanos en Honduras (Codeh), calculó que hay un 90% o 95% de crímenes que quedan en impunidad.