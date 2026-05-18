Racionamiento se endurece en Tegucigalpa: agua llegará cada cinco o seis días

Tegucigalpa, Honduras

Los bajos niveles en las represas Los Laureles y La Concepción vuelven a poner bajo presión el abastecimiento de agua en Tegucigalpa y Comayagüela, donde algunos sectores podrían recibir el servicio hasta cada cinco o seis días. La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (Umaps) informó que el sistema capitalino enfrenta un escenario de “riesgo hídrico alto”, debido a la reducción progresiva del agua almacenada durante la temporada seca y al aumento del consumo en la ciudad. De acuerdo con los reportes oficiales, la represa Los Laureles se encuentra actualmente en 37.87% de su capacidad total, un nivel considerado bajo para garantizar estabilidad en la distribución del servicio.

La represa La Concepción, otro de los principales embalses que abastecen a la capital, registra 45.4%, también por debajo del 50%, lo que ha obligado a las autoridades a aplicar una administración más estricta del recurso. Ante ese panorama, Umaps puso en marcha un plan de distribución estratégica y sectorizada para llevar agua a la mayor cantidad de zonas posibles, con prioridad en sectores considerados críticos. El esquema contempla que el suministro pueda extenderse entre cinco y seis días en algunos barrios y colonias, principalmente en zonas altas o con baja presión en la red de distribución.

Gustavo Boquín, titular de Umaps, explicó que la situación responde a la reducción del caudal disponible y al incremento sostenido del consumo durante la temporada seca, lo que ha obligado a tomar decisiones técnicas para lograr una distribución más equitativa. Según datos de la institución, la capital registra actualmente 135,000 abonados. De ese total, el 61% corresponde al sector residencial, el 20% al sector comercial y el resto a instituciones públicas y organizaciones sin fines de lucro. Las autoridades municipales aseguraron que mantienen un monitoreo permanente de los embalses y pidieron a la población evitar el desperdicio de agua, reportar fugas internas y hacer uso responsable del recurso. Umaps también advirtió que la posible prolongación de condiciones secas asociadas al fenómeno de El Niño podría aumentar la presión sobre el sistema durante 2026.

Los Laureles llegó al 18% en años anteriores

El presidente de la Asociación de Juntas de Agua de Honduras, Manuel Amador, señaló que la escasez de agua en la capital no es un problema nuevo y que en años anteriores los embalses han llegado incluso a niveles más bajos que los actuales. Amador explicó que el fenómeno de El Niño es uno de los factores que incide en la reducción de las reservas hídricas, pero recordó que Tegucigalpa arrastra desde hace años una crisis estructural en materia de agua potable. Mencionó que en 2019 se presentó un invierno atípico, cuando las represas Los Laureles y La Concepción apenas alcanzaron cerca del 50% de su capacidad. Pese a ese escenario, en 2020 el sistema logró mantenerse funcionando sin llegar a un colapso total.

40% del total de abonados que tiene Umaps en Tegucigalpatiene problemas de agua durante la temporada seca, indicó Manuel Amador.