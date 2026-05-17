Enee convoca a empresas a ofertar diésel para generación térmica en planta Santa Marta

Tegucigalpa, Honduras

El proceso, financiado con fondos nacionales, contempla la adquisición de 520,000 galones de diésel para abastecer la Planta Térmica en Arrendamiento Santa Marta en el departamento de Yoro.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) lanzó una invitación pública a las empresas interesadas en participar en el proceso de suministro de combustible diésel destinado a generación térmica, mediante el procedimiento de compra por cotizaciones, conforme a las Disposiciones Generales del Presupuesto Fiscal 2026.

Según la invitación, lo oferentes podrán consultar los detalles de la convocatoria en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado, Honducompras, donde ya se encuentra disponible la publicación oficial del proceso.

Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado, firmado y sellado, en el Departamento de Servicios Generales, ubicado en el quinto piso del Edificio Cuerpo Bajo “C” del Centro Cívico Gubernamental, en Tegucigalpa, a más tardar el lunes 25 de mayo de 2026 a las 2:00 de la tarde.

La Enee advirtió que las ofertas que se reciban fuera del plazo establecido serán rechazadas. Las propuestas entregadas en tiempo y forma serán abiertas en presencia de los representantes de las empresas que deseen asistir al acto.