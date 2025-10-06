Madre denuncia a Gerardo Torres por usar la imagen de su hija menor en redes sociales

Tegucigalpa

“He recibido amenazas de personas que ni siquiera conozco”, expresó visiblemente afectada. “Mi hija no quiere ir a la escuela, y por esa razón será sometida a una evaluación psicológica”, añadió la denunciante.

Ada López , maestra de educación, llegó acompañada de su apoderada legal, Sandra Ponce , para solicitar la intervención del ente estatal. Además, exigió al funcionario una retractación pública , ya que considera que su integridad y la de su hija fueron puestas en riesgo tras la exposición del video en redes sociales.

La madre de la menor que sale en un video difundido por el vicecanciller de la República, Gerardo Torres, presentó este lunes una denuncia ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), pues ha sido objeto de insultos.

López responsabilizó al vicecanciller por los daños ocasionados y le pidió disculparse públicamente: “Todas las represalias que tenga son a causa de la publicación que usted hizo, señor vicecanciller. Le pido que se disculpe y limpie la imagen de una niña de siete años”.

La madre señaló que trabajó en las elecciones internas para el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), y que el ataque no se dirige contra un político opositor, sino contra una madre y su hija: “Usted no está atacando a Salvador Nasralla, está afectando a una madre y a una niña de siete años”, afirmó.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En su declaración, López aseguró que defenderá el honor de su hija “cueste lo que cueste”, aun si ello le genera represalias:

“No importa que sea criticada o señalada, me voy a defender porque mi hija es una niña inocente de 7 años. Soy y vengo de una familia humilde, pero no lo hago por mí, no lo hago para hacerme famosa o viral, lo hago para defender el honor y la imagen de una niña de siete años que es inocente y que no sabe qué es política".

La mujer insistió en que su hija no comprende por qué se ha hecho viral y que vive con temor de asistir a clases: “Solo me dice: ‘Mami, no quiero ir a la escuela porque tengo miedo de que se rían de mí’”.

Finalmente, pidió al vicecanciller retractarse de sus declaraciones, negando categóricamente que su hija haya sido víctima de cualquier tipo de abuso: “Con todo respeto, señor vicecanciller, le pido que se retracte. Mi hija no ha sido abusada ni tocada indebidamente”.

Consultada sobre si retirará la denuncia, López explicó que esa decisión quedará en manos de sus abogados: “Ellos darán una respuesta mejor a esa pregunta”, concluyó.