  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hallan degollado y atado a un árbol a quinceañero en Catacamas

El adolescente había sido reportado como desaparecido desde el sábado anterior, según sus familiares.

Hallan degollado y atado a un árbol a quinceañero en Catacamas

Fotografía en vida del niño Jailin Argeñal Maldonado, de 15 años.

Juticalpa, Olancho

Un horrendo crimen ha conmocionado a los habitantes de la comunidad de Las Piñuelas, en el municipio de Catacamas, donde fue encontrado sin vida un menor de edad identificado como Jailin Argeñal Maldonado, de 15 años.

De acuerdo con los informes preliminares, el joven había sido reportado como desaparecido desde el sábado anterior. Su cuerpo fue hallado atado a un árbol y con heridas visibles en el cuello, lo que refleja la violencia con la que fue asesinado.

Encuentran sin vida a joven desaparecido en Maraita

El adolescente era originario de la comunidad de Río Blanco, en el mismo sector. Vecinos y familiares expresaron profunda consternación ante el crimen, que ha generado temor e indignación en la zona.

Este hecho se suma a otro asesinato registrado horas antes en el departamento de Olancho, donde un joven de 21 años fue ultimado en las cercanías de La Tumba de Tierra, en el barrio Belén de Juticalpa.

Autoridades policiales ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias y dar con los responsables de ambos hechos violentos que enlutan a familias olanchanas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias