Hallan degollado y atado a un árbol a quinceañero en Catacamas

Juticalpa, Olancho

Un horrendo crimen ha conmocionado a los habitantes de la comunidad de Las Piñuelas, en el municipio de Catacamas, donde fue encontrado sin vida un menor de edad identificado como Jailin Argeñal Maldonado, de 15 años.

De acuerdo con los informes preliminares, el joven había sido reportado como desaparecido desde el sábado anterior. Su cuerpo fue hallado atado a un árbol y con heridas visibles en el cuello, lo que refleja la violencia con la que fue asesinado.